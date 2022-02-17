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Мать Собчак выступила против законопроекта о запрете чайлдфри в интернете

Сенатор Нарусова выступила против запрета чайлдфри и радикального феминизма в интернете

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова выступила против предложенного законопроекта о запрете чайлдфри и радикального феминизма в интернете. Об этом сообщает «Подъем».

По словам сенатора, российский парламент уже «наштамповал законов» о подобных запретах.

«Внесудебные решения по запрету — это неконституционно. Контент — это интеллектуальная собственность, и если запрет на этот вид собственности, значит, это должен быть запрет судебный, мотивированный. А просто росчерком пера чиновника такие вопросы не решаются. Я концептуально против внесудебных запретов», — сказала она.

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По словам Нарусовой, аргументы сенатора Маргариты Павловой, одного из авторов проекта, о том, что радикальный феминизм только очерняет традиционные семейные ценности, являются пафосными. Член Совфеда выразила мнение, что традиционные ценности не всегда бывают положительными.

Ранее в верхней палате российского парламента предложили запретить публиковать в интернете материалы про радикальный феминизм, чайлдфри и «нездоровые половые отношения» и внести их в перечень запрещенного контента, тем самым приравняв к терроризму. По словам сенатора Павловой, Совфед и Роскомнадзор пока только обсуждают перечень тем, которые в будущем будут запрещены в качестве деструктивного контента.

В январе президент России Владимир Путин предложил обдумать идею создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете для защиты детей. Российский лидер поручил администрации рассмотреть представленные членом Совета по правам человека, президентом общества «Крибрум» Игорем Ашмановым предложения по реализации этого проекта.

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Алина Гончарова
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