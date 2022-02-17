Оценена вероятность участия хоккеистов из НХЛ в Олимпиаде-2026

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф с оптимизмом оценил вероятность участия хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпиаде-2026, которая пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается участия НХЛ в следующих Играх, то это работа IIHF — привезти всех лучших на Олимпиаду. Это наша ответственность, и мы сделаем все для этого. У нас есть позитивная основа сейчас, с оптимизмом смотрим в сторону Игр-2026», — подчеркнул Тардиф.

Глава IIHF отметил, что по поводу Олимпиады-2021 была договоренность с Пекином, однако пандемия коронавируса внесла свои корректировки. Он добавил, что необходимо достичь соглашения, чтобы спортсмены могли начать планомерную подготовку к турниру.

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России (ФРХ) отправила российским игрокам НХЛ инструкцию, согласно которой они могли бы добиться допуска на Олимпиаду в Пекине. Российская сторона готова взять на себя финансовый ущерб, связанный с паузой в выступлениях игроков в НХЛ.

О решении НХЛ не пускать хоккеистов в Пекин стало известно в декабре 2021-го. Лига мотивировала запрет стремлением избежать распространения COVID-19 среди игроков НХЛ.

