Зеленский выступит в Европарламенте

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили выступить на сессии Европейского парламента. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента (ОП) Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП.

Жовква сообщил, что провел телефонный разговор с руководителем кабинета президента Европейского парламента Алессандро Киоккетти, в ходе которого стороны, в том числе, обсудили слушания в Европейском парламенте по ситуации на Украине.

Замглавы ОП назвал слушания своевременными и важными, а также поблагодарил за приглашение президента Зеленского выступить на одной из ближайших пленарных сессий Европарламента.

Ранее стало известно, что Европейский парламент одобрил выделение Украине в качестве финансовой помощи 1,2 миллиарда евро. Как отметили в ведомстве, средства пойдут на поддержку макроэкономической стабильности и развитие программы коренных реформ на Украине.