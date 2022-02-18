Страх изменения климата превзошел «российскую угрозу»

Люди по всему миру считают, что изменение климата угрожает мировой безопасности больше, чем война. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В ноябре компания Kekst CNC опросила 12 тысяч человек из Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Италии, Японии, России, Южной Африки, США и Великобритании. Согласно опросу, изменение климата превзошло «российскую угрозу» — тремя главными опасностями для мировой стабильности опрошенные назвали глобальное потепление, разрушение среды обитания и экстремальные погодные условия. Результат примечателен с учетом того, что опрос проводили в то время, когда начала появляться первая информация об эскалации военной напряженности между Россией и Украиной.

Помимо изменения климата, главными угрозами мировой безопасности люди считают пандемию COVID-19, кибератаки, финансовый кризис и дезинформацию. Россия заняла лишь 23-е место среди возможных угроз, за ней следуют Иран — 28 место, Северная Корея — 29 и США — 30 место.

Доклад по результатам опроса будет представлен политикам и военным на открывшейся 18 февраля Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится три дня.

Последствия глобального потепления и изменения климата все больше привлекают внимание разведывательных служб и военных. Администрация президента США Джо Байдена ранее предупреждала, что изменение климата усугубит нестабильность во всем мире, заставив людей бежать из пострадавших регионов.

Согласно докладу, одна из ключевых задач мировых лидеров — помочь населению преодолеть чувство безнадежности в противостоянии климатическому кризису. «Люди теперь еще больше осознают риски. Во всем мире все больше беспокоятся о последствиях изменения климата», — отмечается в докладе.

«Вера в кажущуюся неизбежность изменения климата, ощущаемое отсутствие политического контроля и широко распространенный растущий скептицизм в отношении того, внесут ли другие свою долю в решение проблемы, еще больше затрудняют ее решение», — подчеркивается в сообщении.

Климатические угрозы будут обсуждаться лидерами государств на Мюнхенской конференции, которая впервые за два года с начала пандемии пройдет в очном формате. В начале февраля представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не примет участие в конференции. Причину она не сообщила.