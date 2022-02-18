В США оценили готовность украинских МиГ-29 к войне

МиГ-29 является самым массовым истребителем Украины, доставшимся стране в наследство от СССР. Готовность украинских боевых самолетов к войне оценил обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Согласно автору, в настоящее время Киев располагает от 37 до 70 самолетами МиГ-29, хотя после распада Советского Союза имел около 200 таких истребителей. «Парк МиГов сократился в течение следующих двух десятилетий, поскольку Киев продал часть реактивных самолетов иностранным покупателям и отправил на хранение самолеты, которые не мог позволить себе содержать и обслуживать», — говорится в публикации.

Основной проблемой украинских МиГ-29 автор назвали не их малое количество или устаревание, а нехватку пилотов, которые покидают Воздушные силы Украины, в частности, из-за низкой зарплаты и отсутствия достаточной подготовки.

Акс уверяет, что «в феврале 2014 года на бумаге Воздушные силы Украины эксплуатировали 80 единиц МиГ-29», больше половины из которых находились в Крыму. После присоединения Крыма к России находившиеся в аварийном состоянии на полуострове МиГ-29 были демонтированы и переданы украинской стороне.

В феврале Popular Mechanics написало, что по численности техники и ее возможностям Воздушно-космические силы (ВКС) России превосходят Воздушные силы Украины.

В декабре 2021 года в справочнике World Air Forces 2022, издаваемом журналом FlightGlobal, также сообщалось, что Россия занимает второе место в мире после США по числу военных самолетов и вертолетов. Согласно представленным данным, Россия располагает 4173 военными летательными аппаратами (8 процентов от мирового парка военной авиации).

По материалам того же справочника, в настоящее время Киев располагает 43 легкими истребителями МиГ-29, 12 фронтовыми бомбардировщиками Су-24, 17 штурмовиками Су-25 и 26 тяжелыми истребителями Су-27 (не считая учебно-тренировочных самолетов).