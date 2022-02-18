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Путин пообещал продолжать ориентироваться на национальные интересы России

Президент Путин пообещал, что Россия будет поступать так, как считает нужным

Фото: Администрация Президента России

Россия будет продолжать поступать так, как считает нужным в соответствии со своими национальными интересами. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщает ТАСС в пятницу, 18 февраля.

Глава государства отметил, что российское руководство имеет «четкие, понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам».

«Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что президент России прокомментировал отношение Запада к требованиям России о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО. По его словам, там пока не воспринимают эти идеи.

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Игорь Дмитров
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