На загоревшемся у берегов Греции пароме прогремели взрывы

На итальянском круизном судне Euroferry Olympia, которое загорелось у берегов Греции, постоянно раздаются взрывы. Об этом сообщается в эфире греческого общественного телевидения ERT.

По данным телеканала, командир фрегата «Гидра», который был направлен в район происшествия, запретил остальным судам приближаться к парому из-за гремящих на нем взрывов. Кроме того, он опроверг появившиеся ранее сообщения о пропавших без вести пассажирах.

Ранее в феврале стала известна судьба пассажиров лайнера Euroferry Olympia, который загорелся в Ионическом море. Так, все туристы и члены экипажа благополучно были эвакуированы на спасательных шлюпках. По заявлению почетного консула России на острове Корфу и Ионических островах Никоса Кануласа, россиян на судне не было. Тем не менее сообщалось, что по предварительной информации, среди покинувших паром не досчитались 11 человек.

18 февраля итальянское круизное судно Euroferry Olympia с пассажирами на борту загорелось в Ионическом море у берегов Греции. Отмечалось, что судно совершало рейс между городами Игуменица (Греция) и Бриндизи (Италия).