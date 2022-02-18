Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

На загоревшемся у берегов Греции пароме прогремели взрывы

На горящем у берегов Греции итальянском пароме Euroferry Olympia раздаются взрывы

Фото: Adonis Skordilis / Reuters

На итальянском круизном судне Euroferry Olympia, которое загорелось у берегов Греции, постоянно раздаются взрывы. Об этом сообщается в эфире греческого общественного телевидения ERT.

По данным телеканала, командир фрегата «Гидра», который был направлен в район происшествия, запретил остальным судам приближаться к парому из-за гремящих на нем взрывов. Кроме того, он опроверг появившиеся ранее сообщения о пропавших без вести пассажирах.

Ранее в феврале стала известна судьба пассажиров лайнера Euroferry Olympia, который загорелся в Ионическом море. Так, все туристы и члены экипажа благополучно были эвакуированы на спасательных шлюпках. По заявлению почетного консула России на острове Корфу и Ионических островах Никоса Кануласа, россиян на судне не было. Тем не менее сообщалось, что по предварительной информации, среди покинувших паром не досчитались 11 человек.

18 февраля итальянское круизное судно Euroferry Olympia с пассажирами на борту загорелось в Ионическом море у берегов Греции. Отмечалось, что судно совершало рейс между городами Игуменица (Греция) и Бриндизи (Италия).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Лавров объяснил важность договора с США фразой «пацан сказал — пацан сделал»
Бритни Спирс раскрыла способ выглядеть на 10 лет моложе своего возраста
Акции «воздушного Uber» рухнули после аварии
В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко
IT-эксперт не увидел смысла в задуманном Госдумой реестре «инфоцыган»
Лавров рассказал о вербовке наемников на Балканах для дестабилизации России
Россиянам пояснили новые правила въезда в Австрию
Россияне назвали главную проблему на удаленке
Парламент закавказской республики поддержал признание ЛНР и ДНР Россией
Названы место и дата прощания с актером Геннадием Юхтиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.