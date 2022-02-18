Поклонская отказалась верить в начало боевых действий между Россией и Украиной

Наталья Поклонская, назначенная заместителем главы Россотрудничества, отказалась верить в начало боевых действий между Россией и Украиной. Она заявила об этом в пятницу, 18 февраля, ее цитирует ТАСС.

Экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская приступила к новой работе в Россотрудничестве с 7 февраля. К ее обязанностям в агентстве относятся вопросы защиты прав соотечественников за рубежом, а также управление культуры и искусства.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.