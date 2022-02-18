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Обстрелы в Донбассе назвали попыткой спровоцировать Россию

Экс-депутат Рады допустил вероятность терактов в Донбассе для провоцирования России

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На территории Донбасса вероятны не только обстрелы, но и применение химоружия и совершение терактов для того, чтобы попытаться спровоцировать Россию и вынудить ее вмешаться в конфликт, допускает экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал одной из вероятных задач обстрелов отвлечение внимания от предложений РФ по гарантиям безопасности.

Обстрелы на территории Донбасса продолжаются уже второй день, тем не менее со стороны официального Киева так и не поступило официальных заявлений о сложившейся ситуации, президент Украины Владимир Зеленский ограничился только очередным обвинением России в провокации. Журавко уверен: полноценных объяснений от Киева и не последует.

Отвлечение внимания

«Россия предоставила 11 листов с ответом по гарантиям безопасности. Сейчас всю эту историю нужно "смазать", чтобы не отвечать на предложения, — сказал Журавко. — То, что происходит в Донбассе сейчас, кажется преддверием чего-то очень тяжелого и ужасного. Может быть и применение химоружия, другие теракты со стороны Украины: в регионе находятся ведь и ЧВК, и кураторы западных партнеров, эти "ястребы войны". Мы видим, как нагнетается обстановка».

Политик считает, что задача Украины сейчас — довести ситуацию в регионе до той точки, после которой Россия вынуждена будет вмешаться: прогнозы о вторжении не сработали, потому решено было прибегнуть к другим вариантам.

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«Россию нужно сделать виноватой, хоть как-то. В принципе, она будет виновата, даже если ни одного снаряда не упадет, так что необходимо уже более жестко занимать свою позицию. Я внимательно изучил вчерашний ответ России по гарантиям безопасности, сказано там все абсолютно правильно. Фактически, это просто защита суверенитета, и Украине нужно к этому прислушаться, иначе она просто пропадет с карты», — заключил Журавко.

17 февраля власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что украинские силовики открыли огонь в направлении нескольких населенных пунктов. В частности, были обстреляны окраины Донецка и Горловки.

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Наталия Белова
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