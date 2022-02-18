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«Локомотив» расторг контракт с осужденным за изнасилование хоккеистом

Ярославский «Локомотив» расторг контракт с Ридом Буше, признавшемся в изнасиловании

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ярославский «Локомотив» расторг контракт с американским хоккеистом Ридом Буше. Об этом сообщается на сайте клуба.

Сотрудничество с нападающим было прекращено 18 февраля. 1 февраля в США предъявили обвинение Буше, изнасиловавшему несовершеннолетнюю. Хоккеиста приговорили к одному году тюрьмы условно. Ему был назначен испытательный срок в четыре года.

13 декабря прошлого года в ходе судебного заседания Буше признался, что в возрасте 17 лет изнасиловал 12-летнюю девочку. Суд пошел навстречу спортсмену, разрешив ему подать заявление о меньшем обвинении. Изначально ему инкриминировали совершение преступления сексуального характера первой степени, за что американцу грозило до 25 лет тюрьмы.

Буше известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилс», «Нэшвилл Предаторс» и «Ванкувер Кэнакс». В составе омского «Авангарда» он стал первым хоккеистом из США, который выиграл Кубок Гагарина.

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Дарья Коршунова
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