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Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинал Олимпиады с Швецией

Сборная России по хоккею огласила состав на полуфинал Олимпиады против Швеции

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сборная России по хоккею огласила состав звеньев на матч полуфинала Олимпиады против команды Швеции. Публикация доступна в Twitter-аккаунте национальной команды.

Полуфинал между российской сборной и шведами пройдет 18 февраля и начнется в 16:10 по московскому времени. Ранее 18 февраля прошел первый полуфинальный матч между Словакией и Финляндией. Финны второй раз в своей истории вышли в финал олимпийского турнира, который пройдет в воскресенье 20 февраля. Матч за третье место состоится в субботу 19 февраля.

В четвертьфинале команда Алексея Жамнова переиграли сборную Швейцарии. Шведы выбили из турнира канадцев.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
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