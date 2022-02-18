Стал известен состав сборной России по хоккею на полуфинал Олимпиады с Швецией

Сборная России по хоккею огласила состав звеньев на матч полуфинала Олимпиады против команды Швеции. Публикация доступна в Twitter-аккаунте национальной команды.

Состав на полуфинал! В 16:10 по мск включайте «Россию 1» и смотрите игру ✊#Beijing2022 pic.twitter.com/YGPiBiPPb4 — Хоккей России (@russiahockey) February 18, 2022

Полуфинал между российской сборной и шведами пройдет 18 февраля и начнется в 16:10 по московскому времени. Ранее 18 февраля прошел первый полуфинальный матч между Словакией и Финляндией. Финны второй раз в своей истории вышли в финал олимпийского турнира, который пройдет в воскресенье 20 февраля. Матч за третье место состоится в субботу 19 февраля.

В четвертьфинале команда Алексея Жамнова переиграли сборную Швейцарии. Шведы выбили из турнира канадцев.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.