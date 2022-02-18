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Токаев заявил об интересах России в операции в Казахстане

Президент Казахстана Токаев: страны ОДКБ в ходе миротворческой операции защищали и себя

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Страны Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе миротворческой операции в Казахстане в январе не только защищали республику, но и обеспечивали собственную безопасность, уверен президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Оценкой он поделился в интервью телеканалу Qazaqstan, передает Sputnik.

«Россия и другие государства-члены ОДКБ протянули руку помощи не только для защиты Казахстана, но и для обеспечения собственной безопасности», — заявил Токаев. Казахстанский лидер объяснил, что в интересы России входит иметь стабильный Казахстан в качестве соседа.

Также Токаев рассказал, что Москва и Нур-Султан остаются стратегическим партнерами и назвал Россию соседом, который дан казахам Богом. «Это предписано казахам судьбой, и мы не может это изменить», — подчеркнул президент.

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Миротворческая операция объединенных сил ОДКБ прибыла в Казахстан 6 января по приглашению Токаева. Русские, белорусские, армянские, таджикские и киргизские военнослужащие взяли под охрану ключевые объекты инфраструктуры в республике. Это позволило местным силовикам подавить протесты, переросшие к тому времени в массовые беспорядки. Число жертв январских событий в Казахстане измеряется сотнями.

Все российские войска покинули Казахстан уже 16 января. Через месяц после их ухода Токаев призвал прекратить разговоры о якобы долге Казахстана перед российским президентом Владимиром Путиным. «Это пустые разговоры», — сказал казахстанский лидер.

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Дмитрий Настасьев
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