Блинкен оценил заявления России о геноциде в Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) оценил заявления России о геноциде в Донбассе. Он считает, что эти сведения неверны и оскорбительны, передает ТАСС.

«Во-первых, идея о геноциде абсолютно неверна и, честно говоря, оскорбительна. Это обесценивает само слово, мягко выражаясь. Этого просто не происходит», — указал глава Госдепартамента.

По словам Блинкена, на украинской стороне до разделительной линии работают наблюдатели из миссии ОБСЕ, они проверяют происходящее.

Госсекретарь подчеркнул, что идея о том, что Украина может угрожать России, противоречит логике, с учетом размера этих двух государств.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал цинизмом отрицание США факта геноцида русских в Донбассе. По его словам, американская сторона преследует геополитическую цель оттеснить Россию как можно дальше на восток.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. По данным СКР, зафиксированы сотни фактов уничтожения жителей Донбасса, которые были квалифицированы как применение запрещенных средств и методов ведения войны. Госдепартамент США не согласился с оценками России.

