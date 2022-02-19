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Россия впервые испытала «Кинжал» в Сирии

Россия впервые испытала гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» в Сирии

Россия впервые испытала истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» в Сирии, сообщают «Известия».

Отмечается, что соответствующий новый отдельный полк впервые поднялся над Средиземным морем для проведения учений. Вместе с МиГ-31К в них принимали участие противолодочный самолет Ил-38, воздушный танкер Ил-78 и истребители Су-35 и Су-30СМ.

В феврале американский журнал Military Watch написал, что российские гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», переброшенные в Сирию, могут закрыть Средиземное море для НАТО.

В феврале Минобороны России сообщило о переброске истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал» и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 со сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 на авиабазу Хмеймим в Сирии для участия в учениях Военно-морского флота России в Средиземном море.

Иван Потапов
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