Обвинявшийся Зеленским в подготовке переворота олигарх покинул Украину

Украинский олигарх Ринат Ахметов, обвинявшийся президентом Владимиром Зеленским в причастности к подготовке госпереворота, покинул территорию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе бизнесмена, пишет издание «Новое время».

В пресс-службе Ахметова отметили, что олигарх вылетел в Женеву, где у него «запланирован ряд встреч».

«Завтра он планирует вылететь в Лондон, также для проведения встреч. Но при первых признаках реальной опасности он сразу вернется в Украину, чтобы быть здесь, вместе с Украиной и украинцами», — заявили представители бизнесмена.

13 февраля издание «Украинская правда» сообщало, что после заявлений США о скором вторжении российских войск Ахметов и другие олигархи покинули Украину. Зеленский назвал отъезд бизнесменов приговором для них. Спустя три дня, 16 февраля, Ахметов прибыл в город Мариуполь, расположенный недалеко от линии разграничения в Донбассе.