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Еще один российский регион заявил о готовности принять жителей Донбасса

Губернатор Паслер заявил, что Оренбуржье готово принять эвакуированных жителей ДНР и ЛНР

Фото: @dpasler.official

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что регион готовится принять эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Его слова передает РИА Новости.

«Мы не можем остаться в стороне, когда столько женщин, детей и пожилых людей находятся в опасности. Речь идет о жизни людей, поэтому другого решения быть не может. О нашей готовности уведомлен глава МЧС России», — заявил Паслер.

Он отметил, что поручил начать подготовку к приему и подсчитать, какое количество людей сможет принять Оренбуржье. «Социальная служба готовится при необходимости обеспечить прибывших предметами первой необходимости», — подытожил глава региона.

Ранее стало известно, что жителей Донбасса начали эвакуировать на поездах. Сотрудники МЧС России помогают им грузиться в вагоны и следить за детьми. «В субботу начнет работать железнодорожный состав. Каждый состав по десять вагонов, вместимость — 900 человек», — сообщил ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста.

Марина Совина
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