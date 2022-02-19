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В канадской столице из-за беспорядков задержали более 100 человек

В Оттаве число задержанных в ходе протестов против ковидных ограничений превысило 100

Фото: Patrick Doyle / Reuters

В столице Канады Оттаве число задержанных протестующих, которые недовольны коронавирусными ограничениями, превысило 100 человек. Об этом со ссылкой на полицию города передает РИА Новости.

Ранее число задержанных из-за беспорядков составляло 70.

В обращении полиции к жителям говорится, что протестующим необходимо покинуть улицы города.

«Вы должны прекратить дальнейшую незаконную деятельность и немедленно убрать свои автомобили и/или имущество с мест незаконного протеста. Любой человек, находящийся на месте незаконного протеста, может быть арестован», — говорится в сообщении полиции.

Из-за протестов в Оттаве ранее подал в отставку начальник местной полиции. Спустя 19 дней беспорядков он признал, что у него не получается восстановить порядок в городе. Помимо этого, канадские банки начали замораживать счета участников протестов.

15 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что готов пойти на применение экстренных мер, чтобы справиться с охватившими страну протестами против коронавирусных ограничений, которые длятся с конца января.

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Анастасия Шейкина
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