В Госдуме пообещали защитить Донбасс от Украины

Россия защитит Донбасс в случае агрессии со стороны Украины. С таким обещанием выступил в эфире «Радио КП» депутат Государственной думы Константин Затулин.

«Одно очевидно: если вторжение состоится со стороны Украины, то в этом случае мы будем Донецк и Луганск защищать. Об этом мы предупреждали. И это, безусловно, так и будет», — заявил парламентарий.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике и депутат от «Единой России» Артем Метелев заявил, что в Ростовской области формируются «резервы от доноров, производителей продуктов и предметов первой необходимости» для беженцев с Донбасса.