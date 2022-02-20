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Франция отказалась отправлять военных на Украину

Глава МИД Франции Бон заявил, что страна не планирует отправлять военных на Украину

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция не планирует отправлять своих военных на Украину, заявил министр иностранных дел страны Клеман Бон. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не рассматриваем военную опцию, чтобы наши французские или европейские солдаты поехали на Украину», — рассказал о соответствующем отказе Бон.

Ранее стало известно, что Нидерланды начали поставлять оружие на Украину. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киев получил из страны «некоторые оборонительные вещи, необходимые для обороноспособности».

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На следующий день в ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию населения в Россию.

Жители Донецка рассказали «Ленте.ру» о ночных обстрелах города. Они, по их наблюдениям, стали самыми массированными с 2017 года.

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Дамир Матюхин
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