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Галь Гадот обратилась к фигуристке Трусовой

Актриса Галь Гадот заявила, что ей понравилось выступление Трусовой в образе Чудо-женщины

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Израильская актриса Галь Гадот, известная по роли супергероини Чудо-женщины в фильмах DC, обратилась к российской фигуристке Александре Трусовой. Ее слова приводятся в социальной сети Weibo.

Артистка прокомментировала выступление спортсменки в образе Чудо-женщины. «Очень понравилось! Спасибо, Александра», — заявила Гадот, прикрепив к посту фотографию Трусовой с показательных выступлений на Олимпийских играх 2022 года.

На Олимпиаде в Пекине Трусова завоевала серебро, набрав 251,73 балла. Она установила историческое достижение, успешно исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе. Победительницей турнира стала россиянка Анна Щербакова.

Трусова первой в истории женского одиночного катания выполнила четверной тулуп в рамках официального соревнования. Также 17-летняя россиянка первой приземлила четверной лутц. На ее счету бронза чемпионата мира и две бронзовых медали первенства Европы.

Анастасия Борисова
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