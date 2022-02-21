По делу обвиненных в убийстве младенца российских врачей отобрали присяжных

Мособлсуд с пятой попытки сформировал коллегию присяжных заседателей по уголовному делу в отношении Елены Белой и Элины Сушкевич — врачей, обвиняемых в убийстве младенца в калининградском роддоме №4. Об этом в понедельник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в Мособлсуде.

Первое заседание по этому делу назначено на 28 февраля.

По версии следствия, Сушкевич и Белая с целью улучшения показателей работы роддома убили новорожденного, появившегося на свет сильно недоношенным, введя ему летальную дозу сульфата магния, и пытались представить произошедшее как смерть во время родов.

27 октября 2021 года первый апелляционный суд в Москве оставил в СИЗО Елену Белую и Элину Сушкевич. Об изменении меры пресечения Белой и Сушкевич ранее ходатайствовали их адвокаты, но суд отказал в этом.

15 октября сообщалось о нападении заключенных на Белую в СИЗО-6. По словам адвоката Камиля Бабасова, арестантки проявили агрессию в отношении Белой, поэтому она написала жалобу в администрацию изолятора с просьбой разобраться в ситуации.

4 октября 2021 года Московский областной суд на три месяца взял под стражу Елену Белую и Элину Сушкевич. В декабре срок содержания под стражей продлили до 3 апреля 2022 года.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru