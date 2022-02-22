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В США заявили о возможном ухудшении ситуации на Украине без предупреждения

Госсекретарь США Блинкен заявил, что ситуация с безопасностью на Украине непредсказуема
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Ina Fassbender / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможном ухудшении ситуации на Украине без предупреждения. Его слова во вторник, 22 февраля, приводит РИА Новости.

По его словам, США считают, что ситуация с безопасностью на Украине остается непредсказуемой. Она может «ухудшиться без предупреждения», предупредил Блинкен.

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21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. Перед этим главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Марина Совина
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