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Лещенко высказался о возможности масштабной войны между Украиной и Россией

Лещенко назвал ситуацию вокруг Украины выгодной для «западных и американских воротил»

Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко высказался о возможности масштабной войны между Украиной и Россией. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению артиста, подобный конфликт никому не нужен. Он считает, что ситуация вокруг отношений двух стран стабилизируется, когда «мелкие провокации» со стороны Киева прекратятся. Лещенко также поддержал «обдуманное и взвешенное» решение России признать ДНР и ЛНР.

«Произошел какой-то непонятный конфликт, инспирированный международным капиталом, иностранными спецслужбами, США, и диалога никакого не наблюдалось. Компромисса не видно этому было, никто не собирался выполнять Минские соглашения. Я не политик, но я вижу это. Эта ситуация будет играть на руку и западным воротилам, и американским», — сказал певец.

22 февраля ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Вслед за ними аналогичное решение приняла Государственная Дума. Далее решение о договоре России и народных республик должен будет рассмотреть Совет Федерации.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик Донбасса. В Киеве действия Москвы назвали односторонним выходом из Минских соглашений и нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Евгений Шульгин
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