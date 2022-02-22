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Во Франции рассказали о стараниях Макрона ради предотвращения войны на Украине

Глава МИД Франции Ле Дриан: Макрон сделал все для предотвращения войны на Украине
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал все для предотвращения войны на Украине, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет РИА Новости.

По словам главы МИД, лидер государства выполнил свой долг и сделал все для предотвращения военного конфликта на границе Украины. Как уточнил министр, Макрон действовал как председатель Совета Евросоюза, президент Франции и член Совета безопасности ООН. «Здесь нужно действовать жестко и определенно. И я думаю, что президент знает методы, характер президента России Владимира Путина. Он не был наивным в этих переговорах, и он вел их всегда с большой прозрачностью», — рассказал дипломат о стараниях Макрона ради мира.

Макрон 7 февраля побывал в Москве, где беседовал с Путиным на протяжении пяти часов.

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Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Кремль неоднократно отрицал наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления Запада о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также он подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украину грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Донбасс и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

Марина Совина
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