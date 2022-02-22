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США и Украина обсудили меры на признание Россией ДНР и ЛНР

Энтони Блинкен и глава МИД Украины Кулеба обсудили санкции за признание Россией ДНР и ЛНР
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Andreas Gebert / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону принимаемые США меры в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

В тексте отмечается, что Блинкен отметил быстрый ответ США на решение России.

«Они обсудили решительные ответные меры, о которых мы объявили сегодня, и подтвердили, что будут предприняты дополнительные шаги», — уточнил Прайс.

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Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после заседания Совбеза подтвердила решение ввести санкции против России во вторник, 22 февраля.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

Марина Совина
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