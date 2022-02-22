Кейт Миддлтон проигнорировала совет мачехи принца Уильяма об отношениях с ним

Кейт Миддлтон проигнорировала наставления мачехи мужа, Камиллы Корнуолльской, о том, как вести себя в отношениях с принцем Уильямом, чтобы их любовь выдержала проверку временем. Об этом сообщает The Mirror.

Кейт Миддлтон начала встречаться с Уильямом, когда им было по 19 лет, и оба учились в Сент-Эндрюсском университете. Их отношения длились много лет: принц не спешил делать предложение возлюбленной. Благодаря этому, по данным британского историка и биографа Роберта Лейси, у Кейт Миддлтон было много времени, чтобы узнать мачеху возлюбленного, а у Камиллы — чтобы передать мудрость и убедиться, что ее брак с будущим королем выдержит испытание временем.

В книге «Битва братьев» Лейси написал: «Камилла доверила Кейт способ удержать занятого принца: подстрой свой график, — ну ладно, всю свою жизнь, — под него». Лейси заявил, что Кейт Миддлтон не могла последовать совету из-за особенностей распорядка дня Уильяма. Пока он учился в университете, у пары все было хорошо, так как согласно соглашению об охране частной жизни, принц был вне поля зрения общественности и мог вести почти обычную студенческую жизнь. Однако, как только они окончили университет, принц Уильям был вынужден выполнять королевские обязанности, а его девушка сидела дома и наблюдала за этим. Тогда она поняла, что, если не ослушается рекомендаций Камиллы, это может закончится плохо.

Королевский биограф заявил, что вместо того, чтобы сидеть у телефона и ждать предложения, Кейт Миддлтон придумала запасной план. Хотя будущая герцогиня была уверена, что свадьба все же состоится, она начала строить карьеру, чтобы не остаться ни с чем в случае расставания с возлюбленным и не выглядеть жалко в ожидании его решения о браке.

Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кэтрин нарушила строгое правило британской королевы Елизаветы II — не раскрывать предпочтений в еде. Во время официального визита в больницу она рассказала проходившему лечение мальчику, что очень любит оливки и пасту.