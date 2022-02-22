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В США создадут вакцины от рака и оспы

Компания Moderna заявила о разработке вакцин от рака, герпеса и оспы

Фото: Emily Elconin / Reuters

Биотехнологическая компания Moderna из США, специализирующаяся на производстве препаратов на основе матричной РНК, анонсировала разработку трех новых вакцин: от оспы, онкологии и герпеса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Как заявляют представители компании, создание прививки mRNA-1608 от второго типа простого герпеса, который обычно базируется на гениталиях человека, сможет также обеспечить перекрестную защиту от ВПГ-1, обитающего еще и на лице и в полости рта.

Вторая вакцина mRNA-4359 нацелена на предотвращение возникновения меланомы (рака кожи). Механизм работы этого препарата основан на защите контрольных точек (checkpoint), на которые воздействуют раковые клетки, чем препятствуют полноценному иммунному ответу организма.

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МРНК-1468 позволит предотвратить заражение ветряной оспой, которая провоцирует обострение опоясывающего лишая, выражающегося в кожных высыпаниях, а в некоторых случаях приводит к поражению центральной-нервной системы и к параличу.

В феврале 2022 года американские ученые из клиники Майо совместно со своими коллегами из Нидерландов и Германии разработали вакцину на основе РНК-мессенджера, которая способна стимулировать заживление костей.

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Елена Апазиди
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