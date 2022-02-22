Назван единственный способ для Зеленского остановить конфликт в Донбассе

Заморозка конфликта в Донбассе и признание потери Донецкой и Луганской областей являются единственным способом для президента Украины Владимира Зеленского остановить противостояние с ДНР и ЛНР, считает политолог, замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что у украинского лидера еще есть шанс сделать это мирным путем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Россией. По его словам, соответствующий запрос поступил от министерства иностранных дел страны.

Самый верный шаг

Жарихин заметил, что сейчас Зеленский может делать громкие заявления, разрывать дипломатические отношения. Но ему необходимо понять, что республики Донбасса потеряны для Украины.

У него должен сработать банальный инстинкт самосохранения. Важно понять, что начиная со вчерашнего дня потенциально он будет иметь дело уже не с полупартизанскими отрядами ополчения республик, а с регулярной российской армией Владимир Жарихин Политолог

«После того как Зеленский вместе с американцами закопал Минские соглашения, возможность как-то урегулировать ситуацию исчезла, ведь соглашения были именно регуляторным механизмом. Остается только заморозить», — считает политолог.

Первым способом заморозки Жарихин назвал принятие резолюции Совбеза ООН с введением миротворцев на линию разграничения между противоборствующими сторонами. Он напомнил, что именно такое предложение было выдвинуто президентом России Владимиром Путиным полтора года назад.

«Напрашивается сценарий Абхазии и Южной Осетии»

«К сожалению, американцы на это не пошли. Второй способ — силовой, принуждение к заморозке конфликта. Такой вариант предполагает признание республик, заключение с ними военного соглашения и введение российских войск на линию раздела. Здесь явно напрашивается сценарий Абхазии и Южной Осетии. Когда говорят, что такой вариант не подходит, я напоминаю, что благодаря ему за 14 лет не погиб ни один абхаз, осетин, грузин или российский военнослужащий», — сказал Жарихин

Дальше Зеленский может вести себя как угодно, хоть разорвать дипотношения с Россией. Но главное, он должен понять, что республики обратно уже не вернуть Владимир Жарихин Политолог

Самый неразумный шаг

Самым неразумным шагом, на который может пойти президент Украины, Жарихин считает войну с Донбассом. Потому что это будет уже не конфликт с «сепаратистами», а полноценное противостояние с Россией.

«Впрочем, судя по его высказываниям, воевать Зеленский и не собирается. Эта ночь в Донбассе уже прошла значительно спокойнее. В регионе если и стреляли, то это были только залпы салютов по случаю признания республик. Полагаю, такая тенденция продолжится», — предположил политолог.

Ранее украинский лидер заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) создает юридические основания для дальнейшей агрессии против Украины со стороны Москвы.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.