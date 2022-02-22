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Евросоюз подготовит «первый ответ» России из-за ситуации с Украиной

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит ответ России из-за ситуации с Украиной
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Tobias Hase / Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз (ЕС) приступил к подготовке «первого ответа» России из-за ситуации вокруг Украины. По ее словам, меры могут быть расширены в случае, если Москва предпримет новые шаги, сообщает РИА Новости.

«Наши сегодняшние действия являются ответом на агрессивное поведение России. Если РФ продолжит эскалацию созданного ею кризиса, мы готовы предпринять дальнейшие ответные действия. ЕС сплочен и действует быстро», — заявила она.

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Ранее фон дер Ляйен объяснила введение ЕС санкций против России, заявив, что ЕС намерен максимально осложнить возможности Кремля продолжать «агрессивные действия» в отношении Украины. «Санкции направлены непосредственно на отдельных лиц и компании, причастные к этим действиям. Они нацелены на банки, которые финансируют российский военный аппарат и способствуют дестабилизации Украины», — сказала она.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.
Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

Марина Совина
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