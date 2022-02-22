Посольство США на Украине высмеяли в сети за «сравнение» Москвы и Киева

Посольство США на Украине в своем официальном аккаунте в Twitter разместило изображение, на котором «сравнило» Москву и Киев. В комментариях под постом многие пользователи высмеяли публикацию.

Американское диппредставительство опубликовало коллаж, на котором показало изображения нескольких киевских храмов и указало годы их основания: Десятинная церковь (996 год), Собор Святой Софии (1011 год), Выдубицкий монастырь (1070 год) и Михайловский Златоверхий монастырь (1108 год). Вторая часть коллажа, на которой его авторы продемонстрировали, как, по их мнению, в указанные периоды выглядела Москва, состояла из нескольких фотографий чащи леса.

Многие пользователи сети посчитали неуместным сравнение. «Когда все эти церкви были построены, Украина называлась Киевской Русью», «Может быть, вам стоит попробовать сделать то же самое со столицей США (город Вашингтон был основан в 1790-м году — "прим. Ленты.ру")», «Как это может помочь?» — поиронизировали комментаторы. Некоторые также обратили внимание на то, что смысл сообщения получился противоположным тому, что авторы коллажа имели в виду. Публикацию также назвали глупой и непрофессиональной.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о превосходстве украинской столицы над российской. «Русь была Киевской, а Киев — величественным городом, еще когда где-то были болота и никто не представлял, что на них когда-то появится Москва», — заявил политик. По мнению мэра украинской столицы, поставить под сомнение существование украинского государства со стороны российского руководства было «цинично и неадекватно».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). В своем обращении к россиянам Путин заявил, что современная Украина целиком создана Россией за счет отторжения части ее исторических территорий. Он также назвал Владимира Ленина «архитектором» страны, добавив, что памятники этому человеку на Украине сейчас активно сносят.