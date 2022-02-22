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Большунов оценил свои призовые за медали на Олимпиаде-2022

Лыжник Большунов заявил, что призовые за медали на Олимпиаде-2022 не главное для него

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов рассказал об отношении к успеху после Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что заработанные за медали призовые не являются для него главными, и отказался подсчитывать их размер. «Классно, что я могу этим трудом заработать, но если бы для меня была цель именно заработать, то здесь бы не было ни одной медали», — посчитал он. Большунов добавил, что он соревнуется для того, чтобы преодолевать себя и обстоятельства.

На Играх-2022 Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом: в его активе золото в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на счету спортсмена серебро в гонке на 15 километров классическим стилем и бронза в командном спринте.

За свои победы 25-летний лыжник получит 16,2 миллиона рублей от правительства России. Помимо этого, Большунов получит дополнительное вознаграждение от региональных властей и спортивного клуба, который он представляет.

Анастасия Борисова
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