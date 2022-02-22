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Германия допустила введение новых санкций против России

Канцлер ФРГ Шольц не исключил новых санкций против РФ в случае «вторжения» на Украину
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Emmanuele Contini/ Globalllookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил введения новых санкций против России. Он допустил подобное развитие событий в случае «полномасштабного военного вторжения» на Украину, передает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала RTL.

«Мы в состоянии принять решение о новых санкциях, если случится то, чего нельзя исключать при наращивании военных сил и дело действительно дойдет до полномасштабного военного вторжения со стороны России на Украину», — подчеркнул глава правительства ФРГ.

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Шольц уверен, что Москва давно готовилась к признанию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), и вести дипломатические усилия непросто, если «кто-то так полон решимости», как президент России Владимир Путин.

Канцлер добавил, что Евросоюз и Германия сделают все для обеспечения энергобезопасности и для того, чтобы любыми путями получать газ.

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине.

До этого также стало известно, что Европейский союз расширил список антироссийских мер и ввел санкции против 27 физических и юридических лиц из России.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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