Тарасова ответила осудившей методы работы Тутберидзе с Валиевоей чемпионке ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила олимпийской чемпионке-2018 Алене Савченко, которая осудила поведение тренера Этери Тутберидзе в отношении фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РБК.

Тарасова назвала неправильными высказывания спортсменки. «Алена не находится в команде, не знает методы их работы. Нужно говорить исключительно за те вещи, к которым ты имеешь непосредственное отношение», — заявила она.

Ранее 21 февраля Савченко выразила мнение, что произошедшее на Олимпийских играх 2022 года стало знаком необходимости перемен. По ее мнению, фигуристки в группе Тутберидзе страдают. Чемпионка отметила, что вина за неудачное выступление лежит не на Валиевой, а на тренерах, потому что они с ней так обращались.

До этого Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах раскритиковал тренеров Камилы Валиевой за «холодность» после ее выступления в произвольной программе Олимпиады. Он подчеркнул, что его потрясло такое отношение к 15-летней спортсменке.

Валиева лидировала после короткой программы Игр в Пекине, однако в произвольной программе дважды упала и осталась на четвертом месте. Во время Олимпиады спортсменка оказалась замешана в допинг-скандале, в ее пробе обнаружили запрещенное вещество.