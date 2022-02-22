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Тарасова ответила осудившей методы работы Тутберидзе с Валиевоей чемпионке ОИ

Тарасова заявила, что олимпийская чемпионка Савченко не знает методов работы Тутберидзе
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила олимпийской чемпионке-2018 Алене Савченко, которая осудила поведение тренера Этери Тутберидзе в отношении фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РБК.

Тарасова назвала неправильными высказывания спортсменки. «Алена не находится в команде, не знает методы их работы. Нужно говорить исключительно за те вещи, к которым ты имеешь непосредственное отношение», — заявила она.

Ранее 21 февраля Савченко выразила мнение, что произошедшее на Олимпийских играх 2022 года стало знаком необходимости перемен. По ее мнению, фигуристки в группе Тутберидзе страдают. Чемпионка отметила, что вина за неудачное выступление лежит не на Валиевой, а на тренерах, потому что они с ней так обращались.

До этого Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах раскритиковал тренеров Камилы Валиевой за «холодность» после ее выступления в произвольной программе Олимпиады. Он подчеркнул, что его потрясло такое отношение к 15-летней спортсменке.

Валиева лидировала после короткой программы Игр в Пекине, однако в произвольной программе дважды упала и осталась на четвертом месте. Во время Олимпиады спортсменка оказалась замешана в допинг-скандале, в ее пробе обнаружили запрещенное вещество.

Анастасия Борисова
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