Сборная Грузии по регби анонсировала матч с Россией на украинском языке

Сборная Грузии по регби на украинском языке анонсировала в Instagram матч с командой России в рамках чемпионата Европы.

Встреча пройдет 27 февраля на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси, на матч будет допущено 50 процентов зрителей. Болельщиков пригласили приобрести билеты на игру и вместе спеть национальный гимн. При этом пост не был продублирован ни на грузинском, ни на русском языках.

22 февраля вице-премьер Польши Ярослав Качиньский, курирующий вопросы безопасности, предложил бойкотировать международные спортивные соревнования, проводимые в России. Он посчитал, что это создаст проблемы для страны.

В декабре 2019 года тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе раскритиковали организаторов Кубка мира за использование композиции Валерия Меладзе, поющего на русском языке. Он посчитал, что во время реализации попыток команды необходимо было включать песни на грузинском языке.