Сборная Грузии устроила скандал из-за песни Меладзе

Тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг и капитан команды Джаба Брегвадзе раскритиковали организаторов Кубка мира по регби, который проходит в Японии. Об этом сообщает портал «Грузия Онлайн».

Спортсменов и болельщиков возмутил тот факт, что каждый раз, когда грузинские игроки реализовывали попытки, звучала песня Валерия Меладзе «Чего ты хочешь от меня», которая исполняется на русском языке. «Во время этой игры много раз включали русскую мелодию. Было бы хорошо, если бы эта ошибка не повторилась», — сказал Брегвадзе.

Хейг, в свою очередь, заявил, что «Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия». «У нас разный язык, разная культура…», — сказал он, порекомендовав Международному совету регби уделять больше внимания этому вопросу.

Грузия обыграла команду Уругвая со счетом 33:7.

Отношения между Москвой и Тбилиси обострились в конце июня. В столице Грузии вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента страны. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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