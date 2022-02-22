Зеленский обсудит с Эрдоганом признание Россией ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом глава украинского государства сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, у Зеленского запланирован телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал признание Россией республик Донбасса, назвав его нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Он заявил, что международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России, а признание ДНР и ЛНР означает односторонний выход Москвы из Минских соглашений.

МИД Турции заявил, что Анкара считает неприемлемым решение России признать независимость ДНР и ЛНР и отвергает его. Согласно заявлению, решение Москвы признать республики Донбасса «является нарушением Минских соглашений, а также явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины».

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.