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Австралия анонсировала введение санкций против России

Премьер Австралии Моррисон заявил о введении санкций против РФ из-за признания ДНР и ЛНР
Скотт Моррисон

Скотт Моррисон. Фото: Pixabay

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что страна введет санкции против России из-за ее признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Моррисон назвал действия России неприемлемыми и подчеркнул, что в ответ на них правительство Австралии незамедлительно введет санкции против ряда лиц.

«Мы также... расширим действие существующих санкций, которые применяются в отношении Крыма и Севастополя, на регионы Донецка и Луганска... Первоначально мы введем запреты на въезд и адресные финансовые санкции в отношении восьми членов совета безопасности России», — заявил он.

Ранее Япония объявила о введении санкций против России. Премьер-министр страны Фумио Кисида обратился к Россией с просьбой урегулировать ситуацию на Украине дипломатическим путем.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого западные страны решили ввести новые ограничения против Москвы, а также раскритиковали ее действия.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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