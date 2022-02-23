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Спорт

Российских биатлонистов высмеяли за использование двух пачек презервативов на ОИ

Биатлонистка Резцова рассказала, что Халили и Серохвостов наполнили презервативы колой
Кристина Резцова

Кристина Резцова . Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская биатлонистка Кристина Резцова высмеяла товарищей по команде Карима Халили и Даниила Серохвостова за использование подаренных организаторами Олимпиады-2022 презервативов для шуток. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Резцова рассказала, что спортсмены забрали два пакета противозачаточных средств в олимпийскую деревню в Пекине. «Эти два ребенка с детского сада… Не выросли из этого возраста. Заходишь, а у них на сушилке для белья презервативы с Coca Cola висят», — заявила она. На вопрос журналиста о причинах их действий биатлонистка ответила, что дети в 13-14 лет могут сбрасывать наполненные водой презервативы на голову прохожим.

Российские биатлонисты завоевали четыре медали на Олимпиаде в Пекине — одно серебро и три бронзы. На счету 25-летней Резцовой серебро в женской эстафете и бронза в смешанной, а 23-летний Халили стал бронзовым призером в мужской эстафете.

В декабре 2021 года российская биатлонистка Светлана Миронова порассуждала о ценности побед. 27-летняя спортсменка заявила, что выбрала бы год без секса, чем год без медалей.

Анастасия Борисова
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