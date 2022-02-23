Госдеп США попросил находящихся на Украине американцев сообщить о себе

Госдепартамент США попросил граждан страны, находящихся на Украине, сообщить о себе, чтобы у дипломатов была возможность поддерживать связь в случае крайней необходимости. Об этом говорится на сайте Госдепа.

»Американские граждане на Украине должны заполнить онлайн-форму с информацией о себе, чтобы мы могли связываться с ними», — говорится в сообщении.

В анкете предлагается сообщить о своем местонахождении, гражданстве и планах на ближайшее время: покинуть страну самостоятельно или при помощи американских дипломатов либо остаться на Украине.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. Донецкая и Луганская народные республики и Киев обвиняют друг друга в обстрелах, власти ДНР и ЛНР сообщили о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. 20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. Западные страны продолжают обвинять Москву в планах начать «вторжение».