В США испугались угрожающих инфраструктуре ответов России на санкции

В США испугались, что Россия может ответить на санкции принятием мер, угрожающих критически важной инфраструктуре. Об этом написала в Twitter глава Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США Джен Истерли.

«Хотя в настоящее время конкретных или достоверных угроз для США нет, Россия может рассмотреть возможность принятия ответных мер в ответ на санкции, которые могут повлиять на нашу критически важную инфраструктуру», — заявила она.

Истерли призвала американские организации ознакомиться с предложениями, которое разработало агентство для снижения рисков в сфере кибербезопасности.

Ранее Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний.

До этого президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

