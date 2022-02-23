В Госдепе США рассказали о шагах для исключения «Северного потока-2» из повестки

США предпринимают шаги, чтобы убедиться в отсутствии газопровода «Северный поток-2» в повестке. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Мы предприняли шаги в рамках собственных полномочий, чтобы убедиться, что "Северного потока-2" больше нет на повестке», — сказал Прайс.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна ввела санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. «Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — заявил Байден.

Поводом для нового давления на газопровод стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В понедельник, 21 февраля, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, а на следующий день его ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

