Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Госдепе США рассказали о шагах для исключения «Северного потока-2» из повестки

Прайс: США делают шаги, чтобы убедиться в отсутствии «Северного потока-2» в повестке
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Pool / Reuters

США предпринимают шаги, чтобы убедиться в отсутствии газопровода «Северный поток-2» в повестке. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Мы предприняли шаги в рамках собственных полномочий, чтобы убедиться, что "Северного потока-2" больше нет на повестке», — сказал Прайс.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна ввела санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. «Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — заявил Байден.

Поводом для нового давления на газопровод стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В понедельник, 21 февраля, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, а на следующий день его ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»
Врач назвала повышающие риск ожирения факторы
Курс евро достиг 92 рублей впервые с прошлого года
Президент Латвии призвал запретить ретрансляцию российских телеканалов
Спикер палаты представителей США перепутала Украину с Венгрией
Роскомнадзор потребовал от YouTube снять блокировку с канала главы ДНР
Госдеп отказался от «дипломатического театра Кабуки» с Россией
В ДНР сообщили о плане ВСУ заходить к российской границе
В Госдепе США рассказали о шагах для исключения «Северного потока-2» из повестки
Кустурица допустил возможность получения российского гражданства
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.