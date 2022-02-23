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В Госдуме оценили желание Польши перенести из России матч отбора на ЧМ-2022

Милонов объяснил желание Польши перенести матч отбора на ЧМ-2022 из России хитростью

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал министра спорта Польши Камила Бортничука, заявившего о желании перенести из Москвы матч квалификации чемпионата мира-2022 по футболу между польской и российской командой. Об этом сообщает Metaratings.

«Поляки настолько обделались, что уже боятся ехать к нам. Это уже некрасиво. Если ты вызвался на бой, то будь добр уйти после него, а не до него. Нет ничего хуже, чем побег», — заявил Милонов. Он также объяснил заявление Бортинчука хитростью, отметив, что поляки хотят выставить себя политическими жертвами.

22 февраля Бортничук заявил, что футболисты не должны лететь в Россию из-за сложной политической обстановки и пообещал попросить УЕФА о переносе встречи на нейтральное поле. «Если перенос не одобрят, будем думать, что делать», — добавил функционер.

Встреча должна состояться 24 марта на московском стадионе «ВТБ Арена». В случае победы над Польшей сборная России сыграет с победителем пары Чехия — Швеция. Только две победы позволят команде Валерия Карпина завоевать путевку в финальную часть чемпионата мира.

Алексей Гусев
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