Боеспособность российских Вооруженных сил вызывает беспокойство у США, которые из-за этого не решаются вступать в открытую конфронтацию, американцы озадачены мощностью российских ракет. Об этом сообщает китайский портал Baijiahao.

По мнению автора статьи, особую обеспокоенность Соединенных Штатов вызывает российская баллистическая ракета Р-36М2 «Воевода», способная преодолеть до 16 тысяч километров. «Эта ракета весит более 210 тонн и обладает ужасающей смертоносностью. Как только она попадает в цель, она может мгновенно сравнять город с землей», — отметил он.

По его словам, ВС России могут уничтожить американские и без использования ядерного оружия.