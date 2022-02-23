В Китае объяснили страх США перед прямой военной конфронтацией с Россией

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Baijiahao: российская армия может уничтожить американскую своими ракетами

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Боеспособность российских Вооруженных сил вызывает беспокойство у США, которые из-за этого не решаются вступать в открытую конфронтацию, американцы озадачены мощностью российских ракет. Об этом сообщает китайский портал Baijiahao.

По мнению автора статьи, особую обеспокоенность Соединенных Штатов вызывает российская баллистическая ракета Р-36М2 «Воевода», способная преодолеть до 16 тысяч километров. «Эта ракета весит более 210 тонн и обладает ужасающей смертоносностью. Как только она попадает в цель, она может мгновенно сравнять город с землей», — отметил он.

По его словам, ВС России могут уничтожить американские и без использования ядерного оружия.

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Алина Гончарова
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