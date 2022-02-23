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Названа причина смерти футболиста Салы

Аргентинский футболист Эмилиано Сала потерял сознание перед крушением самолета

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Аргентинский футболист Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе над Ла-Маншем, потерял сознание перед крушением самолета. Об этом сообщает RMC Sport.

Согласно заключению врачей, смерть игрока наступила в результате серьезных травм головы и груди, полученных во время аварии. При этом отмечается, что в воздухе Сала подвергся воздействию высоких доз угарного газа, поэтому в момент гибели находился без сознания.

19 января 2019 года 28-летний Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». Через три дня он отправился в Уэльс на частном самолете, однако борт футболиста внезапно пропал с радаров.

Самолет рухнул в воды пролива Ла-Манш, останки Салы обнаружили в начале февраля того же года. Перед вылетом футболист отправил другу сообщение, в котором сказал, что в пути самолет развалится и что ему страшно.

Анастасия Борисова
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