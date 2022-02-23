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Озвучен вариант по выходу ЦСКА из санкционного списка Минфина США

ЦСКА предложили сменить собственника с ВЭБ на другую компанию для выхода из-под санкций

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Экономист, первый-вице президент и бывший директор «Локомотива» Алексей Киричек прокомментировал попадание ЦСКА в санкционный список Минфина США. Предложение по выходу из списка он озвучил в беседе с «Чемпионат.com».

«Нужно минимизировать будущие издержки и думать, как выйти из этого списка. К примеру, изучить вариант, насколько смена собственности с ВЭБ на другую компанию позволит выйти из-под санкционного списка», — заявил Киричек.

Он также предсказал наиболее серьезные последствия для ЦСКА после того, как санкции также озвучит Европейский союз. При этом специалист назвал главным то, что клуб будет по-прежнему играть в футбол и радовать болельщиков.

Ранее Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний. ЦСКА попал под санкции как актив банка ВЭБ. Как следствие, футболисты не смогут вести бизнес в США, например, исключается возможность подписания рекламных контрактов с американскими фирмами.

Дарья Коршунова
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