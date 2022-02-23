Семак высказался о возможном отстранении российских клубов от еврокубков

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном отстранении российских клубов от участия в еврокубках. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Специалист выразил сожаление, что спорт становится связан с политикой. «Мы занимаемся своим делом. Спортсменов нельзя лишать того, чем они занимаются. Что будет в мире политики, в геополитике, мы не знаем и влиять на это не можем», — заявил тренер.

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия не должна принимать футбольные турниры. Он посчитал, что страна находится в статусе изгоя.

17 февраля «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» в первом матче раунда плей-офф за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей. Ответная встреча пройдет 24 февраля в Севилье и начнется в 23:00 по московскому времени.