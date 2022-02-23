Российский губернатор пожертвовал беженцам из ДНР и ЛНР 14 тысяч рублей

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что переведет свой заработок за один день для оказания помощи беженцам, прибывшим в регион из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Он призвал жителей области последовать его примеру и оказать помощь тем, кто вынужден был покинуть свои дома из-за объявленной властями республик эвакуации, а также поручил ему докладывать о ситуации с беженцами два раза в сутки. «Уверен, что мы окружим заботой и вниманием тех, кто нуждается в помощи», — подчеркнул он.

Согласно декларации о доходах за 2020 год (последние на данный момент сведения о доходах Любимова), за этот период на своей должности он заработал 4 419 924 рубля. Таким образом, его суточный доход составил немногим более 12 тысяч рублей. Если учитывать инфляцию в 2020-и 2021 годах, то сумма возрастает примерно до 14 тысяч рублей.

Как сообщила губернатору руководитель оперативной группы регионального правительства Анна Рослякова, по состоянию на 23 февраля в регионе находятся 864 человек с Донбасса. Из них 22 февраля прибыли 793 человека, а сегодня — 71 человек. Исходя из этих цифр, каждый из них получит от губернатора около 16 рублей.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о начале эвакуации населения в Россию 18 февраля. Они объяснили такое решение ухудшением ситуации на линии разграничения и тем, что наступление украинской армии может начаться в любой момент.

В начале недели, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал документ о признании независимости самопровозглашенных республик. Позднее Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил России за рубежом. Эвакуация из ДНР и ЛНР по состоянию на 23 февраля активно продолжается.