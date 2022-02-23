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В УЕФА предостерегли Польшу от бойкота матча отбора на ЧМ-2022 против России

Вице-президент УЕФА Бонек заявил, что Польше не стоит бойкотировать матч отбора на ЧМ-2022

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Збигнев Бонек высказался о возможном бойкоте Польшей матча отбора на чемпионат мира 2022 года по футболу против России. Об этом сообщает Sportowe Fakty.

Функционер предостерег поляков от такого решения. «Международная федерация футбола (ФИФА) накажет Польшу штрафом, и никто по нам даже плакать не будет. Россия сыграет в финале плей-офф за выход в Катар», — заявил Бонек. Он подчеркнул, что вопросами проведения матчей занимается именно ФИФА, у которой на данный момент нет причин для переноса.

«Давайте не будем детьми. У нас есть право высказываться об этой ситуации, но мы не можем принимать решений по матчу. Нужно готовиться к игре», — добавил Бонек.

22 февраля министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что футболисты не должны лететь в Россию из-за сложной политической обстановки, и пообещал попросить УЕФА о переносе встречи на нейтральное поле. «Если перенос не одобрят, будем думать, что делать», — добавил функционер. Встреча должна состояться 24 марта на московском стадионе «ВТБ Арена».

Алексей Гусев
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