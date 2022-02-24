Реакцию НАТО на российскую военную операцию по защите Донбасса объяснили

Россия готова к потенциальной агрессии НАТО и сможет отразить любые атаки, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в разговоре с «Лентой.ру». Он добавил, что подобные действия альянса маловероятны на фоне российской военной операции по защите Донбасса, поскольку не в интересах НАТО вступать в открытое противостояние.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО решили привести в действие планы альянса по обороне на фоне начала военной операции России по защите Донбасса. Он также подчеркнул, что у альянса нет намерений развертывать свои силы на Украине.

«В НАТО должны были как-то отреагировать, в таком шаге никто и не сомневался. Но они понимают, что фаза горячая, и надо подумать, прежде чем приводить в действие какие-то механизмы. Так что в НАТО укрепят свои границы, приведут в боевую готовность вооруженные силы. Но они не полезут защищать Украину. Для альянса она никто: не страна НАТО, не близкий друг, не товарищ. Дураков, конечно, много и в альянсе, но вопрос не в том, грозит ли нам агрессия, а в том, готова ли Россия. Россия готова. А вот в НАТО, я думаю, не готовы: одно дело воевать в Афганистане или Сирии, а другое — на Европейском континенте», — объяснил реакцию НАТО Михайлов.

В конце января Столтенберг отмечал, что у НАТО нет планов отправлять боевые подразделения на Украину. Вместо этого объединение сосредоточится на поддержке Украины, в том числе поставках вооружений и разработке санкционных мер против России, говорил тогда он.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию. Президент страны Владимир Путин отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).