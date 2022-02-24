Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США разработают радар для слежения за геостационарной орбитой

Northrop Grumman получила контракт на разработку системы космического наблюдения

Фото: Mike Blake / Reuters

Командование космических систем Космических сил США заключило контракт с компанией Northrop Grumman на разработку радара системы слежения за геостационарной орбитой. В рамках программы Deep-Space Advanced Radar Capability (DARC) построят три наземных станции, сообщает Army Recognition.

Вице-президент Northrop Grumman по интегрированным национальным системам Пабло Пеццименти сообщил, что в рамках программы DARC создадут наземную радиолокационную станцию. Новый радар повысит осведомленность о деятельности на геостационарной орбите.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января

Пеццименти уточнил, что существующие системы могут работать только ночью, а DARC обеспечит всепогодный мониторинг в любое время суток. По его словам, геостационарная и геосинхронная орбиты имеют решающее значение для национальной безопасности.

В рамках контракта Northrop Grumman обеспечит разработку, испытания и поставки нового оборудования. Стоимость контракта составила 341 миллион долларов. Радар позволит отслеживать спутники и космический мусор.

Работы над проектом DARC начали в 2017 году. Новая система войдет в состав комплекса космического наблюдения американских военных. В рамках контракта до 2025 года планируют разместить компоненты системы первой станции в Индо-Тихоокеанском регионе. Всего DARC объединит три наземных станции.

Ранее руководитель астрокосмического центра ФИАН Сергей Лихачев сообщил, что в России хотят построить станции слежения для астрофизической космической обсерватории «Спектр-М» в Аргентине и Африке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Великобритания анонсировала отказ от российских нефти и газа
Блогерша раскрыла неожиданный способ погладить белье без утюга
В Минтрансе заявили о нормализации ситуации во всех аэропортах страны
В России выросло число DDoS-атак на онлайн-магазины
В США разработают радар для слежения за геостационарной орбитой
Военный эксперт оценил ущерб для НАТО после операции по демилитаризации Украины
Против главы ГИБДД Орловской области возбудили второе уголовное дело
Во время съемок сериала «Корона» украли драгоценности на 200 тысяч долларов
Джонсон пообещал выдавить Россию из мировой экономики
Раненного при ударе ракеты в корабль россиянина госпитализировали
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.